Ein Programm der Extraklasse

Lorsch.Welche positiven Auswirkungen hat eine schlechte Kindheit? Wie exhibitionistisch darf eine Frau sein? Was haben Sex und Kartoffelsalat gemeinsam? Antworten auf diese und andere Fragen gibt Helene Backhorst am 7. Februar im Theater Sapperlot.

Mit leidenschaftlichen Liedern und Texten zeigt Roger Stein am 15. Februar einen Abend lang, dass alles vor dem Wort „Aber“ egal ist. Ganz schön frech, ganz schön bös’. Mit kraftvoller Vielseitigkeit, Selbstironie und Charme, rauscht er multiinstrumental und reimgeladen durch sein drittes Soloprogramm.

Das Duo Strange Comedy ist auf den Show-Bühnen der Welt zu Hause – vom Cirque du Soleil in Las Vegas bis zum Berliner Wintergarten. Am 29. Februar ist das Duo im Theater Sapperlot zu Gast. Bewaffnet mit Berliner Schnauze und frechem Flaum sorgt Stefan Danziger am 5. März wieder für Lachanfälle und Bauchmuskelkater. Mit im Gepäck hat er die existenzielle Frage „Was machen Sie eigentlich tagsüber?“, auf die er verblüffende Antworten gibt. 10 % Rabatt Helene Backhorst 7. Februar, 20.30 Uhr Roger Stein 15. Februar, 20.30 Uhr The Strange Comedy Show 29. Februar, 20.30 Uhr Stefan Danziger 5. März, 20.30 Uhr Theater Sapperlot, Lorsch red

