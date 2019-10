Ein Showhighlight jagt das andere

Im Capitol wird im Oktober und November wieder einiges geboten. Juana Amaya, die international bekannte Flamenco-Tänzerin aus Sevilla, und deren Tochter Nazaret Reyes, sind am 2. Oktober mit ihrer Show „Flamenco, Mi Amor“ im Capitol Mannheim in einer einzigartigen Flamenco-Show zu sehen. Die von Renate Wagner produzierte Show wird von hochkarätigen Musikern aus Spanien begleitet.

„Ich hatte nie das Gefühl, nicht deutsch zu sein. Erst als ich im Fernsehen auftauchte, begann man, mir meine Heimat abzusprechen“, sagt Dunja Hayali. Am 8. Oktober macht sie „Auf Tour durch’s Haymatland“ halt im Capitol. The Red Hot Chilli Pipers sind und bleiben „The most famous Bagpipeband in the world, ever!” Ihr charakteristischer „Bagrock”-Sound hat den Red Hot Chilli Pipers ein breites Publikum beschert und die Chilli Pipers zu einem globalen Phänomen gemacht. Davon kann man sich am 17. Oktober selbst ein Bild machen.

Tamika ist zurück und erzählt in ihrem zweiten Soloprogramm „Straight Outta Campbell“ noch intimere Geschichten aus ihrem aufregenden Leben und zeigt sich auch mal von ihrer emotionalen Seite. Am 13. November darf sich das Publikum im Capitol auf kreative Gedankengänge, überraschende Punchlines, satirische Lieder und sogar ein wortgewaltiges Gedicht freuen n

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.09.2019