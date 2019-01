Ein Spaziergang durch die Unterstadt

Mannheim.1606 erfolgte die Gründung der Stadt Mannheim – eine Festungsstadt mit einer Doppel-sternanlage. Die damalige Stadt bildeten die Friedrichsburg, die Richtung Rhein lag und die Bürgerstadt – heute Unterstadt genannt –, die sich in Richtung Neckar erstreckte. Die Privilegien von 1607 versprachen Steuererleichterungen, werteten den Status der Dorfbewohner auf und wurden zum Lockmittel für ausländische Zuwanderer. Die Privilegien von 1652, verfasst in deutsch, lateinisch, niederländisch und französisch, richteten sich an „alle ehrlichen Leut von allen Nationen“ – was für die Zeit ungewöhnlich an Toleranz und Modernität war. Menschen aus ganz Europa fanden sich in der Stadt an Rhein und Neckar zusammen. So ergab sich eine Religionsvielfalt nicht gekannter Art.

Treffpunkt der einfachen Leute

In der Unterstadt traf man sie, die Hocklerinnen, die Pfeifenbäcker, die Hut- und Tuchmacher – die einfachen Leute. Die Teilnehmer der MORGENTOUR erwartet am 15. und 16. März ein Spaziergang durch die Geschichte der frühen Industrialisierung im 19. Jahrhundert, als Tabak- und Zuckerfabrik noch mitten im Innenstadtgebiet lagen, in Mannheim der Brezelkrieg ausbrach und man sein wöchentliches Wannenbad noch im Herschelbad nahm.

Die Unterstadt heute: 1961 wurde das deutsch-türkische Anwerbeabkommen unterzeichnet. Dem bundesdeutschen Arbeitskräftemangel konnte mit einem Arbeitskräfteüberschuss auf türkischer Seite begegnet werden. Die Unterstadt wurde im Laufe der Zeit ein beliebtes Wohngebiet mit Bäckereien, orientalischen Süßigkeiten, dem Geruch von frischem Gemüse, Fisch oder Lammfleisch, Juwelieren und Brautmodenboutiquen

Heidi Feickert, zertifizierte Gästeführerin, führt und löst die Rätsel: Wer waren die Hocklerinnen, wo wohnte der Henker und die Drapier, wo waren die Schrannen, Brauereien und der „hoorige Ranze“? red

Ablauf:

Freitag, 15. März

14 Uhr: Beginn der zweistündigen Themenführung „Hocklerinnen, Henkersborsch und Herr Herschels Hund“

16 Uhr: Ende der Führung

Samstag, 16. März

11/14 Uhr: Beginn der zweistündigen Themenführung „Hocklerinnen, Henkersborsch und Herr Herschels Hund“

13/16 Uhr: Ende der Führung Freitag, 15. März, und Samstag, 16. März

Exklusiv für Inhaber der MORGENCARD PREMIUM

10 Euro

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.01.2019