Ein Teufelsgeiger in Schwetzingen

Schwetzingen.Seine Geige ist für Stefan Krznaric nicht einfach nur ein Instrument, sie ist Ausdruck seiner Seele, seines Innersten. Jeden Ton mit Seele füllen, das empfindet er als selbstverständlich. Seine Vielfalt reicht von Crossover über Electro/House, Pop/Rock und Jazz bis hin zur Salonmusik und macht ihn zu einem außergewöhnlichen und in der Branche führenden Musiker. In die Wollfabrik nach Schwetzingen kommt er am 20. September, um gemeinsam mit der Tom Schlüter Band sein neues Album Passion zu präsentieren. Der kongeniale Musiker wird an diesem Abend seine unglaubliche Vielfalt an der Violine zum Besten geben. Nicht nur klassische Stücke von Vivaldi bis Paganini werden dabei neu und modern interpretiert, sondern auch traditionelle Musik aus Ungarn und internationale Folksongs bis hin zu lateinamerikanischen Rhythmen werden auf seinen Saiten zu neuem Leben erweckt. Verlosung 3x2 Karten Stefan Krzaric & Tom Schlüter Band 20. September, 20.30 Uhr Wollfabrik, Schwetzingen www.alte-wollfabrik.de Einsendeschluss: 3. September Stichwort: Stefan Krznaric red

