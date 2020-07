Einblicke in Kultur- und Wirtschaft

Mannheim.UBI BENE ist ein Bestandteil der Lifestyle-Community in der Metropolregion Rhein-Neckar. Das Magazin gibt Einblicke in die Kunst- und Kulturszene und macht Lust auf Mode, Food, Wellness oder Reisen.

Die aktuelle Ausgabe ist ein „Heldenheft“: Unternehmer und Kultur- schaffende aus der Region erzählen in ihrer persönlichen Heldengeschichte, wie sie mit der Coronakrise umgehen und positiv in die Zukunft blicken.

econo ist das unabhängige Wirtschaftsmagazin für die Metropolregion Rhein-Neckar. Diese ist längst eine der wichtigsten Metropolregionen Deutschlands. Wo in Sachen Regionalentwicklung noch Luft nach oben ist und worauf man stolz sein kann, verrät der Vorstandsvorsitzende des Vereins ZMRN, Michael Heinz, zugleich Vorstandsmitglied bei BASF, exklusiv im econo-Interview. Die Stärke der Region hängt auch viel mit den Menschen zusammen, die gerade in Krisenzeiten ein hohes Maß an Zusammenhalt und Engagement zeigen. Passend dazu behandelt econo den „Erfolgsfaktor Mensch“ und beleuchtet im Themenschwerpunkt „Digitales und Innovation“ die neusten technischen Entwicklungen der Region. Und in der Sportserie wird hinter die Kulissen des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim geblickt, der die Region ab der nächsten Spielzeit auch international repräsentiert. red

Exklusives Angebot MORGENCARD PREMIUM-Inhaber können UBI BENE (vier Ausgaben im Jahr) und econo (fünf Ausgaben im Jahr) gratis abonnieren. Bestellungen unter der kostenlosen Hotline 0800/5 89 31 80.

