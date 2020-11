Einblicke in Kultur und Wirtschaft

Mannheim.UBI BENE ist ein Bestandteil der Lifestyle-Community in der Metropolregion Rhein-Neckar. Das Magazin gibt Einblicke in die Kunst- und Kulturszene und macht Lust auf Mode, Food und Reisen. In der aktuellen Winterausgabe stellt UBI BENE leidenschaftliche Bäcker der Region vor. Juweliere und Goldschmiede präsentieren wunderschöne Schmuckstücke und Uhren. Das Parkhotel 1970 im Odenwald gewährt eine Zeitreise zurück in den Lifestyle der Kult-Ära.

Aus dem und für den Mittelstand in der Metropolregion Rhein-Neckar berichtet das unabhängige Wirtschaftsmagazin Econo. Als ökonomisch pulsierende Region in zentraler Lage ist für den Rhein-Neckar-Raum eine effiziente und moderne Transportinfrastruktur von großer Bedeutung. Econo beleuchtet aktuelle Trends und Herausforderungen dieser Sparte in einem Logistik-Schwerpunkt. Als Wirtschaftszweig häufig unterschätzt wird hingegen die MICE-Branche. Künstler, Eventplaner, Messebauer oder Hoteliers leiden derzeit besonders unter den Corona-bedingten Einschränkungen. Der Econo-Themenschwerpunkt zeigt, wie sich unterschiedlichste Akteure mit innovativen Ideen und neuen Ansätzen in der Krise behaupten. red

