Eine fantastische Unterwasserwelt erleben

Speyer.Die Besucher des Sea Life in Speyer erwartet ein unvergesslicher Tauchgang, ganz ohne nass zu werden. Die Reise beginnt an der Quelle des Rheins und folgt desssen Lauf bis zur Mündung in die Nordsee. Vorbei an Muränen, Rochen und Katzenhaien geht es von dort aus durch das Mittelmeer bis in den tropischen Ozean, den man in einem acht Meter langen Unterwassertunnel bestaunen kann. Unterwegs warten einzigartige Lebewesen: filigrane Seepferdchen, der neugierige Oktopus, Seesterne, bunte Clownfischbabies, viele verschiedene Rochenarten und Marty, die verspielte Grüne Meeresschildkröte. Weiter geht es durch die Themenwelt „Amazonas“. Besucher können die Geheimnisse des Regenwaldstroms und die dort heimischen Bewohner wie die verbissenen Piranhas, Feuerfische, Saugwelse und vieles mehr kennenlernen und mit dem interaktiven „Living-Floors“ zum Leben erwecken. red Monatsaktion im September

MORGENCARD PREMIUM-Inhaber erhalten im September 50 % Rabatt für max. vier Personen auf den Tageseintritt. Zusätzlich erhalten sie ein Begleitheft im Wert von 3,95 Euro. Einlass nur mit einem reservierten Zeitfenster unter www.visitsealife.com/de/speyer

