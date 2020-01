Eine Gefühl wie am Broadway

Mannheim/Bensheim.Das neue Programm von „Die Nacht der Musicals“ begeistert in einem über zweistündigen Auftritt das Publikum. Dabei treffen aktuelle Produktionen wie „The Greatest Showman“ oder „Frozen“ auf die zeitlosen Klassiker wie „Tanz der Vampire“, „Elisabeth“ oder „Das Phantom der Oper“ und verschmelzen dabei zu einer Einheit. Ein weiterer Teil ist „Mamma Mia“. Das mitreißende Musical ist eines der erfolgreichsten und bekanntesten aller Zeiten, das in 16 verschiedenen Sprachen aufgeführt wurde. Aber auch der Welterfolg „Der König der Löwen“ darf dabei nicht fehlen.

Mit großartigem, stimmlichen und schauspielerischem Talent zeigen die Darsteller am 2. Februar im Mannheimer Rosengarten und am 3. Februar im Parktheater in Bensheim was Perfektion und Leidenschaft auf der Bühne bedeuten. Mitreißende Choreografien sorgen für eine Menge Emotionen und versetzen die Zuschauer in die Atmosphäre des New Yorker Broadway. red

