Mannheim.„Aber bitte mit Sahne“, „Ich war noch niemals in New York“ oder „Ein ehrenwertes Haus“ – mit diesen berühmten Titeln gibt Künstler Martin Schmitt als furioser Pianist am weißen Flügel und stimmlich grandios den Ton an. „Die Udo Jürgens Show – Schmitt singt Jürgens“ ist eine Hommage an Udo Jürgens, einen der größten Entertainer der deutschen Unterhaltungsmusik. In einer beschwingten und mitreißenden Bühnenshow ehren das Chemnitzer Stimmwunder und sein Orchester die Werke des Entertainers live und authentisch.

Die Show ist ein faszinierendes und fesselndes Erlebnis sowohl für langjährige Udo Jürgens Fans als auch für die jüngere Generation. Denn Künstler Martin Schmitt und sein Orchester performen die Werke Jürgens modern und außergewöhnlich beeindruckend. Spannende instrumentale Battles, visuelle Effekte und eine perfekt arrangierte Songauswahl formieren eine überwältigende Musiksensation.

Voller Hochachtung blickt das Programm auf das Lebenswerk des Ausnahmesängers und -pianisten zurück. Das Repertoire reicht von gefühlvollen Balladen über mitreißende Soli bis hin zu ausgelassenen rockigen Titeln. Die Zuschauer werden am 20. März im Rosengarten in Mannheim durch ein meisterhaftes Arrangement überwältigender Kompositionen getragen. In einer stimmlich täuschend echten Darbietung am weißen Flügel versinkt Schmitt mit Hingabe in der musikalischen Welt des Udo Jürgens. Hits und weniger bekannte Songs sind mit Instrumenten meisterhaft aufeinander abgestimmt und neu inszeniert. Die Gäste erwartet ein Abend für Liebhaber bewegender Texte und mitreißender Musik. Eine emotionelle Hommage an den Grand Seigneurs des Chansons. 15 % Rabatt Die Udo Jürgens Show – Schmitt singt Jürgens 20. März, 20 Uhr Rosengarten, Mannheim red

