Eine italienische Nacht ist zum Träumen da

Lindenfels.Perlen aus italienischen Opern des 19. Jahrhunderts bestimmen das Programm der diesjährigen „Italienischen Nacht“ im Burghof von Lindenfels. Der unerschöpfliche Reichtum an wunderbaren Melodien aus den Federn eines Giuseppe Verdi, Gioachino Rossini oder Gaetano Donizetti garantiert ein ebenso populäres, wie mit spannenden Überraschungen gespicktes, abwechslungsreiches Programm.

Die Frankfurter Sinfoniker werden unter der Leitung des Opernspezialisten Helge Dorsch, der sonst an der Staatsoper Berlin oder beim Festival in Erl arbeitet, in großer Besetzung spielen. Sängerisch gibt es ein Wiedersehen mit der jungen mexikanischen Sopranistin Neivi Martinez. Außerdem ist die albanische Mezzosopranistin Etleva Shemai und der italienisch-kanadische Tenor Riccardo Iannello mit von der Partie. Rainer Zagovec wird durch das Programm führen. red

