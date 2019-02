Eine Reise in die Vergangenheit

Schiltach.Eine Stadt wie aus dem Bilderbuch: Geprägt von einem mittelalterlichen Stadtbild ist die Schiltacher Altstadt eines der bekanntesten und schönsten Ausflugsziele des Schwarzwalds und am 25. April das Ziel der MORGENTOUR. Ein Gang durch die Altstadt ist wie eine verträumte Reise in die Vergangenheit. Kunstvoll renovierte Fachwerkhäuser, ein Rathaus aus dem 16. Jahrhundert und ein jahrhunderte alter Brunnen umsäumen den Marktplatz und die romantischen Gässchen.

Der vom berühmten Renaissance-Baumeister Heinrich Schickhardt nach dem Großbrand von 1590 neu konzipierte Marktplatz ist seit dem Mittelalter ein Ort, an dem das Leben pulsiert. Der Platz rund um den Brunnen ist seit Jahrhunderten mehrmals jährlich ein Schauplatz traditioneller Märkte und Feste.

Das Apothekenmuseum in Schiltach ist aus der ehemaligen Rats-Apotheke am Marktplatz hervorgegangen, die bereits 1837 gegründet worden war. 1985 wurde sie als Apotheke geschlossen und 1989 unter Beibehaltung ihrer charakteristischen Raumgestaltung als Museum wieder eröffnet. Die an sich schon besonders sehenswerte Offizin in biedermeierlicher Wurzelholzausstattung mit allem was dazugehört, wird ergänzt durch Einblicke in die Arbeitswelt früherer Apothekergenerationen im Labor und im Arzneikeller. Besonders imposant stellt sich eine kombinierte Destillationsanlage dar. Sie vermittelt gut den ungeheuren Arbeitsaufwand, der früher in Apotheken zur Herstellung von Destillaten, Abkochungen, Aufgüssen und Extrakten nötig war. Ferner wird das vielfältige und typische Arbeitsgerät zur Herstellung von Pillen, Zäpfchen und Salben gezeigt. red

Ablauf:

8 Uhr: Abfahrt Mannheim-Dudenstraße

11 Uhr: Gruppe 1: Stadtführung; Gruppe 2: Führung im Apothekenmuseum

12.15 Uhr: Zeit zur freien Verfügung

14 Uhr: Gruppe 2: Stadtführung; Gruppe 1: Führung im Apothekenmuseum

15.30 Uhr: Rückfahrt nach Mannheim

18.30 Uhr: Ankunft in Mannheim-Dudenstraße

Donnerstag, 25. April 45 Euro

Mit MORGENCARD PREMIUM:

36 Euro

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.02.2019