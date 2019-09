Eine überirdische Show

MANNHEIM.Mit der energiegeladenen Eisshow „Supernova“ nimmt Holiday on Ice das Publikum in der Mannheimer SAP Arena vom 30. Januar bis 2. Februar 2020 mit auf eine fantastische Reise von der Erde in eine ferne Galaxie voller bildgewaltiger Settings und effektvoller Wow-Momente. Einige der besten Creatives der Welt inszenieren die rasante Geschichte. Das Publikum erlebt, wie die besten Eiskunstläufer des Planeten, spektakuläre Bühnentechnik und legendäre Kostümdesigns zu einzigartigem Ice-Entertainment wie aus einer anderen Galaxie werden. Ein plötzlich auftretender gigantischer Schneesturm trägt die Protagonisten aus der verschneiten Polarwelt hinaus in die Unendlichkeit des Kosmos. Im Weltall beginnt für sie eine eindrucksvolle Reise ehe sie durch eine Supernova wieder zurück auf die Erde gelangen und dort gemeinsam ein berauschendes Finale feiern.

Holiday on Ice – Supernova 30. Januar bis 2. Februar 2020 SAP Arena, Mannheim red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.09.2019