Eine Weltmetropole erleben

Berlin.Zwischen Weltstadt und dunklen Zeiten: Kaum eine Haupt-stadt hat eine so dramatische Geschichte hinter sich wie Berlin. Im Krieg stark zerstört, geteilt, abgeschnitten von der Außenwelt und nun wieder lebendige Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Neben unzähligen politischen Einrichtungen ist die Hauptstadt aber auch eines der umsatzstärksten Medienzentren in Deutschland und Europa. Begleiten Sie uns auf eine spannende politische Spurensuche in die Hauptstadt. Wir haben ein abwechslungsreiches und spannendes Programm rund um die politischen Einrichtungen für Sie zusammengestellt.

Die Stadtführerin, eine waschechte Berlinerin, wird den Reisenden viele unterschiedliche Aspekte der ehemals geteilten Stadt unterhaltsam und facettenreich näherbringen. Gemeinsam begeben Sie sich auf einen Spaziergang rund um den Potsdamer Platz. Am zweiten Tag steht eine Besuch beim Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel (CDU). Zudem besuchen die Teilnehmer der MORGENTOUR den Reichstag, das Kabarett „Die Distel“, Bundesnachrichtendienst, das Bundesverteidigungsministerium, die CDU-Parteizentrale und das Nikolaiviertel. Außerdem steht eine Stadtrundfahrt an. red

Eingeschlossene Leistungen:

Fahrt im komfortablen Reisebus ab/bis Verlagsgebäude in Mannheim

Vier Übernachtungen im Vier-Sterne Superior Maritim Hotel Berlin inkl.Frühstücksbuffet mit Sekt

Spaziergang rund um den Potsdamer Platz

Zwei-Gang-Abendessen am Potsdamer Platz

Hausführung im Reichstagsgebäude mit Möglichkeit zur Kuppelbesichtigung

Mittagsimbiss in der Kantine des Bundestags

Gespräch mit dem Mannheimer Abgeordneten Nikolas Löbel

Zwei-Gang-Abendessen im Berliner Wirtshaus

Kabarettbesuch „Die Distel“, Preisklasse 2

Dreistündige Stadtrundfahrt mit Ausstiegen

Currywurst und ein Getränk (Bier, Softgetränk oder Berliner Weiße)

Besuch und Vortrag im neuen Hauptsitz des Bundesnachrichtendienstes

Führung und Vortrag im Bundesverteidigungsministeriums und Bendlerblock

Führung und Vortrag in der CDU-Parteizentrale

Spaziergang durch das Nikolaiviertel

Drei-Gang-Abendessen mit dem „Hauptmann von Köpenick“

Veranstalter: M-tours Live Reisen GmbH Sonntag bis Donnerstag, 15. bis 19. März 2020 665 Euro pro Person im DZ, 94 Euro EZ-Zuschlag

Mit MORGENCARD PREMIUM:

565 Euro pro Personen im DZ, 94 Euro EZ-Zuschlag

