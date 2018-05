Anzeige

Mannheim.Einen Dinosaurier füttern, mit Tiger und Leoparden auf Tuchfühlung gehen oder einen Delfin streicheln – all das und noch viel mehr erwartet große und kleine Besucher ab dem 10. Mai in den Reiss-Engelhorn-Museen. Die Mitmach-Ausstellung „Einfach tierisch! Spaß mit Dino, Panda & Co.“ lädt zu einer außergewöhnlichen Safari mit besonderem Foto-Spaß und spielerischer Wissensvermittlung ein. Die Besucher können sich in jedes der großformatigen Bilder kreativ in Szene setzen und die Aktion mit ihrer eigenen Kamera oder dem Handy festhalten – ein Gewinn für jedes Familienalbum. Die Ausstellung „Einfach tierisch!“ ist vom 10. Mai 2018 bis 13. März 2019 im Museum Weltkulturen D5 der Reiss-Engelhorn-Museen zu sehen und ist ein Spaß für die ganze Familie. Dazu haben MORGENCARD PREMIUM-Inhaber die Chance, 3 x 2 Eintrittskarten zu gewinnen. Zudem muss bei der Vorlage der MORGENCARD PREMIUM für eine Person nur der ermäßigte Eintritt gezahlt werden. red

Verlosung „Einfach tierisch!“ Ab dem 10. Mai 2018 Reiss-Engelhorn-Museen, Mannheim

3 x 2 Karten