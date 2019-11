Einmalige Weihnachtsstimmung

BENSHEIM.Am 8. Dezember erlebt Bensheim ein Weihnachtskonzert der Extraklasse. Den Abend bestreiten die weltbekannte Sopranistin Deborah Sasson, TV-Entertainer Maximilian Arland und ihre großartigen Musiker im Parktheater Bensheim. Zu hören gibt es Arrangements der schönsten Weihnachtslieder der Welt. „Das Weihnachtskonzert im Parktheater ist jedes Jahr ein ganz besonderer Anlass für mich“, freut sich Deborah Sasson. Den ersten Teil des Konzertes bilden große Klassiker wie „Gloria“ oder das „Ave Maria“. Zu Gehör gebracht werden Weihnachtslieder aus Deutschland, England, Frankreich und den USA. „Rudolph, The Red Nosed Reindeer“, „Jingle Bells“ oder „Santa Claus’ Is Coming To Town“ sind natürlich zu hören.

Begleitet wird sie auch vom Weltklasse Pianisten und Tschaikowski-Preisträger Iwan Urwalow. Nicht minder begabt und vielseitig ist der Sologeiger Ashraf Kateb. Mit Iwan Urwalow bildet er das Duo Aruso, das auf der ganzen Welt Erfolge feiert

