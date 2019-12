Einmaliges Konzert in Elbphilharmonie

Hamburg.Die MORGENTOUR-Teilnehmer werden es bei ihrem Ausflug nach Hamburg wesentlich komfortabler haben als die Menschen bei der Uraufführung der „Matthäus-Passion“ von Johann Sebastian Bach. Damals, am Karfreitag 1727, waren die Zuhörer in der Thomaskirche in Leipzig auf harten Bänken gesessen, um der für eine Stunde angesetzten Messe beizuwohnen. Sie waren wahrscheinlich etwas überrascht, als zwei Chöre und mehrere Solisten samt kleinem Ensemble die verschiedenen Emporen des Kirchenschiffs bestiegen, um das Stück zum ersten Mal öffentlich aufzuführen, das später Musikgeschichte schreiben sollte.

Vom 5. bis 8. April 2020 können MORGENCARD PREMIUM-Inhaber den Klassiker in der Elbphilharmonie Hamburg erleben. Darüber hinaus führt die viertägige Reise zu den schönsten Sehenswürdigkeiten der Hafenstadt: Auf dem Programm steht eine Führung durch den Stadtteil St. Georg, die Schiffsbörse, eine Stadtrundfahrt sowie eine Besichtigung der Krypta und der Reeperbahn. Am letzten Tag führt die Tour durch die Speicherstadt und in das Miniaturwunderland, welches die Hafen City Hamburg im Kleinformat abbildet. red

Eingeschlossene Leistungen:

Fahrt im komfortablen Reisebus ab/bis Mannheim/Verlagsgebäude Dudenstraße

Drei Übernachtungen mit Frühstück im 4-Sterne-Hotel Mercure

Eineinhalbstündiger Spaziergang an der Elster und durch das Stadtviertel St. Georg

Dreigang-Abendessen in der Schiffsbörse

Dreistündige Stadtrundfahrt mit Ausstiegen

Reeperbahnspaziergang mit Besuch der Kirche St. Joseph und der Krypta

Dreigang-Abendessen im ältesten Restaurant auf der Reeperbahn inklusive Tischgesprächen mit original „St. Paulianern“

Zweistündiger Spaziergang durch das Unesco-Welterbe „Speicherstadt“ sowie Eintritt im Miniaturwunderland

Abendessen mit Blick auf den Hafen inklusive Wasser und einem Glas Wein und Tischgesprächen mit Erläuterungen zur Elbphilharmonie

Konzertticket „Matthäus Passion“ von Johann Sebastian Bach im Großen Saal der Elbphilharmonie, Preisklasse 2

Einstündige Hafenrundfahrt mit Fischbrötchen

Veranstalter: M-tours Live Reisen GmbH Sonntag, 5. April, bis Mittwoch, 8. April 849 Euro pro Person im DZ, 146 Euro EZ-Zuschlag

Mit MORGENCARD PREMIUM:

749 Euro pro Person im DZ, 146 Euro EZ-Zuschlag

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.12.2019