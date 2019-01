Entdeckungen an der Weinstraße

Bad Dürkheim.Die Deutsche Weinstraße ist die älteste touristische Straße in Deutschland. Eingebettet in die vorder- und südpfälzische Hügellandschaft reihen sich dort die Dörfer und Städtchen wie Perlen aneinander. Mit ihren Entdeckungen wird die MORGENTOUR am 6. April mit im nördlichen Teil, in Freinsheim, starten.

„Das Dorf fließt über von Wein, Obst und Geschichte“ schrieb der Freinsheimer Hermann Sinsheimer, der seinem Geburtsort bis ins Londoner Exil die Treue hielt. Den Hermann-Sinsheimer-Preis erhielten unter anderem Hilde Domin, Marcel Reich-Ranicki und der Mannheimer Prof. Dr. Wolfgang Schwöbel. Das historische Winzerdorf wird geprägt durch die starke Befestigungsmauer mit ihren Türmen und Toren, die das ausgehende Mittelalter noch heute erlebbar macht.

Weiter geht die MORGENTOUR im Kloster Limburg, das geschichtlich eng verbunden mit dem Speyerer Dom und den Saliern ist. Als europäisches Denkmal ausgezeichnet, zeigt die stolze Ruine einen Mittelpunkt der deutschen Geschichte des 11. Jahrhunderts.

Als nächstes wird Bad Dürkheim, das das größte Weinfest der Welt, den „Worschtmarkt“, beheimatet, erkundet. Viele haben dort ihre Spuren hinterlassen, von den Kelten, Römern, Saliern, Leiningern bis zu den bayrischen Königen. Eine Führung durch die Stadt und den Kurpark offenbart die Schönheit des Weinstädtchens.

Kein Weinstraßenbesuch ohne Weinprobe: Im rustikalen Ambiente des Weincontors Schloss Friedelsheim genießen die Teilnehmer der MORGENTOUR eine Sechser-Weinprobe mit Kellerführung. Es begleitet, moderiert und führt durch den Tag die zertifizierte Gästeführerin Heidi Feickert. red

Ablauf:

9 Uhr: Abfahrt Mannheim-Dudenstraße

10 Uhr: Führung durch das romantische Freinsheim

11.30 Uhr: Besuch des ehemaligen Klosters Limburg. Im Anschluss gibt es Zeit für eine individuelle Mittagspause.

13.30 Uhr: Stadtführung in Bad Dürkheim

15.15 Uhr: Kellereiführung mit Weinprobe im Schloss Friedelsheim

17:30 Uhr: Rückfahrt nach Mannheim

18 Uhr: Ankunft in Mannheim-Dudenstraße Samstag, 6. April 48 Euro

Mit MORGENCARD PREMIUM:

38,40 Euro

