Entdeckungsreise durch Aschaffenburg

Aschaffenburg.Mit der MORGENTOUR geht es am 6. August nach Aschaffenburg auf eine bemerkenswerte Entdeckungstour. Am Hochufer des Mains steht im Schlossgarten das Pompejanum. Angeregt durch die Ausgrabungen in Pompeji ließ König Ludwig I. diese ideale Nachbildung eines römischen Wohnhauses 1840 bis 1850 durch den Architekten Friedrich von Gärtner errichten – nicht als Villa für sich selbst, sondern als Anschauungsobjekt, das den Kunstliebhabern auch hierzulande das Studium der antiken Kultur ermöglichen sollte.

Für die prachtvolle Ausmalung der Innenräume und die Mosaikfußböden wurden antike Vorbilder kopiert oder nachempfunden. Im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt, konnte das Pompejanum seit 1960 in mehreren Phasen wieder restauriert und vervollständigt werden. Seit 1994 sind hier nun zusätzlich originale römische Kunstwerke aus den Beständen der Staatlichen Antikensammlung und Glyptothek in München zu sehen. Neben römischen Marmorskulpturen, Kleinbronzen und Gläsern zählen zwei seltene Götterthrone aus Marmor zu den wertvollsten Ausstellungsstücken.

In Aschaffenburg befindet sich zudem einer der ältesten klassischen Landschaftsgärten Deutschlands: der Park Schönbusch. Die Teilnehmer der MORGENTOUR dürfen sich auf eine spannende Führung mit dem Titel „Zwischen Arkadia und Utopia“ freuen. red

Ablauf:

8.30 Uhr: Abfahrt Mannheim-Dudenstraße

10.30 Uhr: Führung Pompejanum „Das römische Haus in Aschaffenburg“

12 Uhr: Mittagessen im Lokal „Omas Kochtopf“ (nicht inkl.)

14.30 Uhr: Führung Park Schönbusch „Zwischen Arkadia und Utopia“

16.15 Uhr: Rückfahrt nach Mannheim

18 Uhr: Ankunft in Mannheim Dienstag, 6. August 50 Euro

Mit MORGENCARD PREMIUM:

40 Euro

