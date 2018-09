Entertainment der besonderen Art

Viernheim.Jeder kennt diesen Moment: Das Licht erlischt und der Vorhang öffnet sich. Man taucht ein in eine andere Welt und vergisst alles um sich herum. Der Filmpalast Kinopolis am Viernheimer Rhein-Neckar-Zentrum bietet genau diese magischen Momente. In den zehn Sälen mit über 2500 Sitzplätzen werden für Groß und Klein die besten Kinohighlights gezeigt. Neben den bekannten Filmreihen wie dem Ladykino, bei dem die Gäste immer mit einem Glas Sekt auf Kosten des Hauses begrüßt werden, dem Schülerferien- und Seniorenkino, der Anime Night und zahlreichen Previews, gibt es auch das Afterwork-Cinema, bei dem einmal monatlich donnerstags ein Film mit kleinem Snack und Willkommensgetränk bei clubbiger DJ-Musik kombiniert wird.

Um das Haus stehen 3800 kostenlose Parkplätze für die Besucher zur Verfügung. Für Familien, Schüler, Studenten und Senioren winken zudem vielfältige Rabatte. Damit der Kinospaß richtig losgehen kann, erhält man an den Süßwarentheken alle Kinoklassiker wie Popcorn und Nachos, aber auch vielerlei andere Leckereien und frischen Kaffee.

Diesen besonderen Kinospaß kann man dank dem vielfältigen Gutscheinsortiment und den wiederaufladbaren CineCard Geschenkgutscheinen auch jederzeit verschenken. Das Kinopolis hat täglich von 10 bis 23.30 Uhr geöffnet. Wer vor oder nach dem Kinobesuch Lust auf einen Burger hat, kann die amerikanische Küche des an das Kinopolis angeschlossenen Restaurants „Planet Diner“ probieren. imp

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.09.2018