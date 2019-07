Entspannung im Grünen finden

Mannheim.Wo kann es schöner sein zu entspannen und den Alltagsstress hinter sich zu lassen als in der grünen Umgebung des Waldes? „Im Wald atmet man die gute Luft und entspannt noch effektiver“, sagt Nina Pfister. Die Farbe Grün wirkt dabei ausgleichend und heilend auf den gesamten Organismus und stärkt das Immunsystem. Schon Hildegard von Bingen schrieb von der „Grünkraft“.

In Japan nutzt man diese Heilkraft des Waldes schon sehr lange als anerkannte Naturtherapie. Dort nennt man die Entspannung im Grünen „Shinrin Yoku“, zu Deutsch „Waldbaden“. Gemeinsam mit Nina Pfister taucht man in die Natur ein. In Mannheim, im Käfertaler Wald, können Interessierte mit Meditation, einfachen Yoga- und Atemübungen Ruhe und Entspannung finden. Wenn man seine Sinne öffnet, kann man sich und seine Umgebung besonders achtsam wahrnehmen.

Neue Energie tanken und gelassener mit den täglichen Herausforderungen umgehen: „Waldbaden“ ist nicht nur ein normaler Waldspaziergang. In den geführten Einzelkursen lernt man Entspannungstechniken, die man jederzeit in seinen Alltag integrieren kann.

Termine für „Waldbaden – Entspannung im Grünen“ können telefonisch unter 0621/7 17 84 78 oder 0176/23 20 33 56 vereinbart werden. Weitere Informationen erhaltern Interessierte auch online unter www.ninas-glueckstraining.de. red

