Epischer Sound von Within Temptation

Schwetzingen.Anfang Februar erschien mit „Resist“ endlich das bereits für Mitte Dezember angekündigte und lange erwartete neue Album der Symphonic-Metal-Rocker Within Temptation, einer der erfolgreichsten niederländischen Bands. Auf ihrer Resist Open Air Tour kommen sie am Samstag, 3. August, um 19.30 Uhr nach Schwetzingen in den Schlossgarten.

Nach „Hydra“, dem letzten Album von Within Temptation von Anfang 2014, nahm sich Sängerin und Songwriterin Sharon den Adel eine Auszeit von ihrer Band. Sie verbrachte zwei Jahre mit ihrer Familie und konzipierte in dieser Zeit ihre Solokarriere. Durch diese Arbeit bekam den Adel auch wieder Lust, neue Songs für Within Temptation zu schreiben. Die alte Inspiration war zurück und so entstand „Resist“. Das neue Album kann locker mit dem bisherigen Höhepunkt „Hydra“ konkurrieren und die Niederländer zeigen sich auf dem Höhepunkt ihres Schaffens.

Der erfolgreichste musikalische Exportschlager aus den Niederlanden hat wieder Dampf im Kessel und arbeitet mit neuer Lust an großer Musik. Within Temptation, zigmal mit Gold und Platin ausgezeichnet und die Symphonic-Metal-Gruppe schlechthin, sind nach langer Pause endlich wieder da und treten am 3. August im Schwetzinger Schlossgarten auf. red

10 % Rabatt Within Temptation 3. August, 19.30 Uhr Schlossgarten, Schwetzingen

