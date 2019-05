Ettenheim mit Silbermannorgel erleben

Ettenheim.Ettenheim ist nach der fast völligen Zerstörung im Jahre 1637 als Barockstadt wiedererstanden und wird am 16. Juli von den Teilnehmern der MORGENTOUR erkundet. Das heutige Stadtbild ist das Ergebnis einer nahezu 150-jährigen Bautätigkeit, die bald nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges begann und mit der Einweihung der Pfarrkirche im Jahre 1782 ihren Höhepunkt fand. Dieses Zeugnis historischen Städtebaus wurde vom Landesdenkmalamt 1963 als Ensemble unter Schutz gestellt und wird von den Bürgern liebevoll gepflegt.

Die Pfarrkirche St. Landelin in Ettenheimmünster ist die geweihte alte Wallfahrtskirche des ehemaligen Klosters Ettenheimmünster. Die Kirche St. Landelin – unter Abt Maurus Geiger (1686-1704) erbaut – zählt bis heute zu den schönsten Barockkirchen am Oberrhein und birgt zudem wertvolle Kunstschätze. Dazu gehörten unter anderem eine prachtvolle spätgotische silberne Landelinsbüste (1506), die die Schädelreliquie des Heiligen verwahrt. Darüber hinaus befindet sich in der Kirche eine Silbermannorgel aus dem Jahr 1769. Der plastische Außenschmuck der Kirche, die Altäre und die vier barocken Beichtstühle wurden vom damaligen Klosterbildhauer geschaffen red

Ablauf:

8 Uhr: Abfahrt Mannheim-Dudenstraße

10.30 Uhr: Führung in Ettenheim

12 Uhr: Mittagessen, Zeit zur freien Verfügung

15 Uhr: Führung in der Wallfahrtskirche Ettenheimmünster mit Orgelspiel auf der Silbermannorgel

16 Uhr: Rückfahrt nach Mannheim

18.30 Uhr: Ankunft in Mannheim

Dienstag, 16. Juli 45 Euro

Mit MORGENCARD PREMIUM:

36 Euro

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.05.2019