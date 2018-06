„Europas Top-Zirkus“ zu Gast

Anzeige

Bensheim.Große Unterhaltung für alle Generationen und alle Altersklassen, dabei jung und modern mit vielen Gags und Überraschungen, so muss Zirkus sein. Der Zirkus Charles Knie ist immer für eine Überraschung gut. Dieses Jahr präsentiert er eine neue Show, die ihren ganz eigenen Stil, ihr eigenes Tempo und ihre eigenen Farben hat. Gleichwohl werden Elemente aus Show und Theater, Tanz und Gesang stärker denn je Einzug in die neue Inszenierung halten und somit das Gesicht des traditionellen Zirkus verändern und neu und modern interpretieren.

Dieses Spektakel können MORGENCARD PREMIUM-Inhaber am Dienstag, 31. Juli, um 20 Uhr, am Mittwoch, 1. August, um 16 und 20 Uhr und am Donnerstag, 2. August um 16 Uhr für nur 10 Euro auf allen Tribühnenplätzen genießen. red Alle Tribühnenplätze 10 Euro (Logenplätze 15 Euro) zuzüglich Vorverkaufsgebühren Zirkus Knie 31. Juli, 20 Uhr 1. August, 16 und 20 Uhr 2. August,16 Uhr Festplatz Berlinern Ring, Bensheim