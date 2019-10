Exklusive Backstage-Führung im NTM

Mannheim.„Don Pasquale, ein alter Junggeselle, altmodisch, geizig, leichtgläubig, eigensinnig, im Grunde ein guter Kerl. Doktor Malatesta, Arzt, ein findiger Kopf, zu allen Scherzen gern aufgelegt, unternehmungslustig. Ernesto, Neffe des Don Pasquale, jung, glücklicher Liebhaber von Norina. Norina, eine junge Witwe, sprunghaftes Naturell, unfähig Widerspruch zu ertragen, aber aufrichtig und gefühlvoll.“ So charakterisiert Gaetano Donizetti die Hauptfiguren seines Meisterwerks „Don Pasquale“ aus dem Jahr 1843, zu dem er selbst das Libretto schrieb. Ist damit nicht schon alles gesagt? Wie in einer richtigen Commedia dell’Arte will hier der alte Geck eine junge Frau heiraten und wird nach allen Regeln der Kunst hinters Licht geführt. „Don Pasquale“ ist Belcanto auf seinem Höhepunkt, perlende Leichtigkeit, ein zupackendes Orchester. In Szene gesetzt von einer Regisseurin, die nicht nur in „Die Liebe zu drei Orangen“ und „Aschenputtel“ gezeigt hat, dass sie Komödie kann: Cordula Däuper ist seit Jahren ein Garant für fulminanten Opernspaß in Mannheim.

Teilnehmer der MORGENTOUR dürfen nicht nur die zweieinhalb stündige Vorstellung genießen, sondern zuvor eine Backstage-Führung durch das Mannheimer Nationaltheater machen. Dabei lernen die Teilnehmer mehr über die Geschichte und die Gegenwart des Theaters kennen. Sie besuchen die Bühne und Erhalten exklusiv Einblick in den Dekorations-und Requisitenkeller sowie in die Schneiderei und den Kostümfundus. Damit nicht genug: Auch die Dekoabteilung, die Bühnenplastik, die Schreinerei, die Montagehalle und die Transportzone sind Teil der Führung am Freitag, 7. Februar 2020. Mit dem neu gewonnenen Hintergrundwissen, kann die anschließende Vorstellung „Don Pasquale“ ganz anders wahrgenommen werden. red

Ablauf:

17.30 Uhr: Beginn der Backstage- Führung im Theater

19 Uhr: Ende der Führung

19.30 Uhr: Beginn der Vorstellung „Don Pasquale“, Ticket-Kategorie 1

22 Uhr: Ende der Vorstellung

Freitag, 7. Februar 2020

Exklusiv für Inhaber der MORGENCARD PREMIUM:

49 Euro

