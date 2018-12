Exklusive Einblicke hinter die Kulissen

Mannheim.Einen exklusiven Einblick in die kulinarische Welt des Radio Regenbogen Harald Wohlfahrt Palazzo erwartete am 14. November 70 MORGENCARD PREMIUM-Inhaber. Mit einem Glas Sekt wurden die Teilnehmer von Raul Salazar, dem Gastronomieleiter, im exklusiven neu gestalteten Empfangsbereich begrüßt. Ab hier startet der Rundgang durch die neuen Bereiche des Palazzo Spiegelzelts. Im gastronomischen Herzstück von Küchenchef Felix Braun gab es Einblicke in die Zubereitung des Vier-Gang-Gourmet-Menüs, das jeden Abend in exquisiter Qualität frisch zubereitet wird. Zur Vorspeise gibt es anisgebeizter Lachs auf marinierten Belugalinsen mit Romanasalatspitzen und Mango-Papayachutney. Im Zwischengang folgt ein Spieß von Garnele und Jakobsmuschel an einer leichten Curry Velouté mit Cocobohnen. Als Hauptgang wird ein Duett von der Barbarie Ente auf Rahmwirsing, eingelegten Backpflaumen und Kartoffelsoufflé mit glasierten Maronen an Portweinsauce serviert. Der krönende Abschluss ist das Dessert, Panna Cotta an exotischem Fruchtsalat mit Himbeerbiskuit und Mangosorbet.

Nach dem Rundgang wurden die 70 MORGENCARD PREMIUM-Gäste an die Tische gebeten, um all diese Delikatessen bei der neuen, spektakulären Palazzo-Show „ Power of Love!" zu genießen. Dabei beeindruckten überdimensionale Kulissen und Requisiten aus großen Zirkusarenen, spektakuläre Akrobatik-Inszenierungen sowie das bezaubernde Ambiente des schönsten und glanzvollsten Spiegelpalasts der 20-jährigen Palazzo-Geschichte die Gäste.

