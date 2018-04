Facettenreiches Colmar entdecken

Anzeige

COLMAR.„Die schönste Stadt der Welt.“ Dieses unwiderrufliche Urteil von George Duhamel aus dem Jahr 1931 stößt heute noch beim Besucher von Colmar auf Resonanz. Ob Duhamel Recht hat, können Teilnehmer der MORGENTOUR in die elsässische Stadt am Montag, 18. und 25. Juni, feststellen.

Die Stadt ist eingebettet in Weinberghügel und liegt am Knotenpunkt wichtiger europäischer Verkehrswege. Sie verzaubert mit ihren bunten Fassaden und dem reichen Architekturerbe so manchen Gast. Der Stadtkern besteht aus einem richtigen Mosaik von Fachwerk, Treppengiebeln, Skulpturen, fein ausgearbeiteten Schildern, wuchtigen Kirchen, Kanälen und erfrischenden Brunnen. Alles wurde auf wundersame Weise vom Lauf der Geschichte verschont und gehört heute zum Weltkulturerbe der Unesco. Der Besucher taucht in eine malerische Traumwelt und glaubt ins Mittelalter oder die Renaissance zurückversetzt zu sein.

Im Geburtshaus von Auguste Bartholdi (1834 - 1904) im Zentrum der Colmarer Altstadt befindet sich ein Museum, das diesem bedeutenden Künstler gewidmet ist. In den auf drei Ebenen aufgeteilten Sälen sind die Modelle der in zahlreichen Städten errichteten Monumente ausgestellt. Ein besonderer Platz ist den Originalmodellen der Meisterwerke Bartholdis vorbehalten: der Freiheitsstatue von New York und dem Löwen von Belfort. Besichtigt werden auch die mit Möbeln der Familie und den persönlichen Gegenständen des Künstlers eingerichteten Appartements. Am Nachmittag erfolgt eine Rundfahrt mit dem „Petit Train“ durch die Altstadt von Colmar. red