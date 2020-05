Falke bringt den Genuss nach Hause

Schwetzingen.Bei Falke Exklusive in der Carl-Theodor-Straße 27 in Schwetzingen kann man sich von dem stilvollen Laden verführen lassen. Dabei erfährt man höchsten Genuss mit den ausgewählten Spirituosen und Rauchwaren – auch in Zeiten der Corona-Pandemie sind die Experten für ihre Kunden da.

Ein spezielles Event startet am 20. Juni um 19 Uhr: eine Online-Whisky-Probe. Und so funktioniert es: Die Teilnehmer sitzen zu Hause, die Profis von Falke Exklusive im Ladengeschäft. Ein paar Tage vorab bekommen die Teilnehmer die Whiskys nummeriert in kleinen Verkostungsflaschen nach Hause gesendet und nehmen am ersten Online-Whisky-Tasting von Falke Exklusive teil. Es gibt acht verschiedene Whiskys, und die Dauer liegt circa bei drei bis vier Stunden. Alle Whiskys werden blind verkostet und danach gemeinsam aufgedeckt.

„Wir freuen uns darauf, mit Ihnen gemeinsam eine Reise durch Schottland zu erleben“, so die Schwetzinger Experten. Tickets gibt es im Schwetzinger Ladengeschäft oder unter www.whisky-zigarren-shop.de/online-whisky-probe. red

5 % Rabatt und ein exklusives Geschenk Generell erhalten MORGENCARD PREMIUM-Inhaber fünf Prozent Rabatt auf Spirituosen. MORGENCARD PREMIUM-Inhaber, die an der Online-Whisky-Probe am 20. Juni teilnehmen, bekommen zudem ein Whisky-Nosing-Glas im Wert von 5 Euro geschenkt.

