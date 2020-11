Festliche Weihnachtsgrüße verschicken

Region.Mit dem ersten Adventssonntag beginnt nach christlichem Glaube ein neues Kirchenjahr und damit auch die Vorbereitung auf das bevorstehende Weihnachtsfest, das wir in diesem Jahr vermutlich alle anders verbringen werden, als wir das gewohnt sind. Traditionelle Besuche und Feiern in großer Runde sind nicht möglich – stattdessen ausgedehnte Telefonate und Videoanrufe.

Den Liebsten mal anders zeigen, dass man an sie denkt

Lassen Sie ihre Liebsten auch einmal auf traditionelle Art und Weise wissen, dass Sie ihnen in Gedanken nahe sind und an sie denken: Schicken Sie herzliche Weihnachtsgrüße in Form einer persönlich gestalteten Grußanzeige und überraschen Sie damit einen lieben Menschen.

MORGENCARD PREMIUM-Inhaber erhalten einmal im Jahr einen Code für eine private Grußanzeige im Format 90 x 60 Millimeter kostenlos. Für jede weitere geschaltete Anzeige bekommen MORGENCARD PREMIUM-Inhaber generell 10 % Rabatt.

Die Anzeigen können bequem und kontaktlos unter morgenweb.de/familien-anzeigen von Zuhause aus geschaltet werden. Es muss lediglich die Rubrik Grußanzeige ausgewählt und die MORGENCARD-PREMIUM-Nummer sowie der Code eingegeben werden. Danach kann eine persönliche Vorlage hochgeladen oder ein Muster nach eigenen Vorstellungen individuell angepasst werden.

Die Chance eine extra Grußanzeige zu gewinnen

Da sich das Jahr langsam dem Ende neigt und die meisten Codes schon eingelöst wurden, verlosen wir zum Beginn der Adventszeit unter allen MORGENCARD PREMIUM-Inhabern 24 kostenlose Grußanzeigen extra. Jetzt schnell mitmachen und mit einem besonderen Weihnachtsgruß Freude bereiten. red Verlosung : 24 x 1 private Grußanzeige im Format 90 x 60 Millimeter Unter morgenweb.de/familien-anzeigen Einsendeschluss: 1. Dezember Stichwort: Grußanzeige

