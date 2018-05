Feuerwerk bei den Pyro Games

Anzeige

Mannheim.Drei der deutschlandweit besten und preisgekrönten Feuerwerksprofis treten am Samstag, 28. Juli, gegeneinander an. Sie inszenieren, eigens für diesen Abend, ihre harmonischen, effektvoll abgestimmten Feuerwerke zum Rhythmus der Musik. Auf den Takt der Klänge ragen Fontänen imposant in den Sternenhimmel und beeindrucken die Besucher in der Dunkelheit. Ein spektakuläres Rahmenprogramm sowie die Cateringmeile mit allerhand Leckereien lassen obendrein keine Wünsche offen. MORGENCARD PREMIUM-Inhaber haben hierfür exklusiv die Möglichkeit, Tickets mit 15 Prozent Rabatt zu erstehen, ausgenommen VIP- und Familientickets.

Das Highlight an diesem Abend startet dann mit einem gemeinsamen „5-4-3 – Feuer frei“ der Besucher. Mit beeindruckender Vielseitigkeit verzieren die Feuerwerker den Himmel mit faszinierenden Bildern und erleuchten die Nacht mit strahlenden Effekten. Abschließend entscheiden die Zuschauer via Facebook, welches der drei Teams den Wettkampf um die goldene Trophäe der Feuerwerkskunst für sich entscheiden konnte.

Pyro Games 2018 28. Juli 2018, 18 Uhr Maimarktgelände, Mannheim red 15% Rabatt