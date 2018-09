Filmusik bei Modern Times 2018

Heidelberg.Auf Gustav Holsts zwischen 1914 und 1918 entstandenen Zyklus „Die Planeten“ knüpft das zweite „Modern Times“ Konzert am 23. September in der Stadthalle Heidelberg an. Dessen erster, kurz vor Kriegsausbruch geschriebener Satz, „Mars“ überschrieben mutet wie eine Vision des Grauens an, so als habe der Komponist die Schrecken der mechanisierten Kriegsführung vorhergesehen. Vermutlich kennen viele Holsts „Planeten“, sogar ohne es zu wissen, denn in Ausschnitten erklingt das Werk in zahlreichen Blockbustern: Von Batman über Gladiator, Star Wars oder Herr der Ringe.

Mittwoch, 05.09.2018