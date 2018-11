Flashdance – die Geschichte eines Traums

Mannheim.Flashdance gehört zu den Kultfilmen der 80er Jahre und hat das Genre des Tanzfilms nachhaltig geprägt. Eingängige Disco-Klassiker wie Flashdance, What a Feeling, Gloria und Maniac in Verbindung mit aufregenden Tanzszenen und der Geschichte eines Traums ziehen auch über 35 Jahre nach seiner Kinopremiere 1983 Jung und Alt in ihren Bann. Die Bühnenadaption des Films, „Flashdance – Das Musical“, gastiert vom 28. bis 30. Dezember im Rahmen des Winterfestivals erstmals im Mannheimer Rosengarten.

Sänger und Songschreiber Tom Hedley und Filmregisseur Robert Cary schrieben das Buch zum Musical, die ergänzend komponierte Musik stammt von Robbie Roth, für die Songtexte zeichnen Robbie Roth und Robert Cary verantwortlich. Regie führte Anders Albien, die Choreographie entstammt den kreativen Ideen von Jennie Widegren

Winterfestival – Flashdance 28. bis 30. Dezember 2018, 20 Uhr Rosengarten, Mannheim

