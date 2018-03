Flugshow bei „Night of the Jumps“

Anzeige

MANNHEIM.Die älteste und größte internationale Freestyle Motocross-Serie, die „Night of the Jumps“, demonstriert am 5. Mai erneut internationalen Spitzensport mit atemberaubenden Showelementen in der Mannheimer SAP Arena.

Seit 2006 ist die „Night of the Jumps“ die offizielle FIM Freestyle MX World Championship. Pro Jahr finden 10 bis 15 WM-Läufe auf der ganzen Welt statt. Bei jedem Grand Prix werden WM-Punkte vergeben, über die zum Ende der Saison der Freestyle Motocross Weltmeister ermittelt wird.

Spitzensport mit Showelementen

Die „Night of the Jumps“ kombiniert internationalen Spitzensport mit klassischen Showelementen wie beispielsweise Pyro- und Lichttechnik sowie Side Shows. Seit ihrem Debüt im Jahr 2001 im deutschen Riesa haben bereits über 250 „Night of the Jumps“-Veranstaltungen vor über zwei Millionen begeisterten Fans stattgefunden.