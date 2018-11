Fortbildung im Elektromarkt

Mannheim.Verschiedene Computerkurse bietet der neue Partner der MORGENCARD PREMIUM, Conrad Electonic, an. Die Kurse werden durch einen externen Computer-Trainer durchgeführt und finden jeweils von 17 bis 19 Uhr in der Filiale in der Morchfeldstraße 37-39 statt. Beim Seminar am 19. November erlernen die Teilnehmer das einfache Erstellen eines sicheren Passwortes. Bei dem Kurs Apple Computer und IOS, der sich unter anderem mit dem Unterschied zwischen Apple und Windows Computern beschäftigt, können die Teilnehmer frei entscheiden, ob sie weiter machen wollen, da er aus drei Modulen besteht. Alle Kurse sind buchbar unter kurse.conrad.de/mannheim. Um an den Kursen teilnehmen zu können, ist die Anmeldung über diesen Link verpflichtend. Die Kursgebühr beträgt 25 Euro, Inhaber der MORGENCARD PREMIUM zahlen 20 Euro. Am 24. November soll der Basiskurs 3D-Druck den Einstieg in die 3D-Druck(er)welt erleichtern. Dieser Kurs ist kostenfrei. red 5 % Rabatt MORGENCARD PREMIUM-Inhaber erhalten 5 % Rabatt. Ausgenommen sind Artikel der Marke Amazon, Prepaid-/Geschenkkarten, DVDs/BluRays, Bücher und die Kundenkarte Plus+. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. 5 Euro Rabatt Computerkurse bei Conrad Electronic Apple Computer und IOS 3. Dezember Passwörter und Digitales Erbe 19. November

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.11.2018