Fortbildung im Elektromarkt

Mannheim.Conrad Electronic bietet verschiedene Technik-Kurse an. Diese werden durch einen externen Computer-Trainer durchgeführt und finden in der Filiale in der Morchfeldstraße 37-39 statt.

Der Kurs Apple Computer und iOS beschäftigt sich unter anderem mit dem Unterschied zwischen Apple und Windows Computern. Der Kurs findet am 11. Februar und 17. März statt. Am 15. Februar und 28. März soll der Basiskurs 3D-Druck den Teilnehmern den Einstieg in die 3D-Druck(er)welt erleichtern.

Einen elektronischen Bausatz zu löten, erlernen die Anwesenden am 15. Februar und 28. März während des Lötkurses für Anfänger. Zudem sollen die Teilnehmer in die Welt der Elektronik eintauchen. Benötigtes Zubehör, Bausätze sowie Arbeitsmittel werden für die Zeit des Kurses von Conrad Electonic zur Verfügung gestellt.

Alle Kurse sind buchbar unter kurse.conrad.de/mannheim. Eine Anmeldung über diesen Link ist verpflichtend. Einen Nachlass von fünf Euro auf die Kursgebühr erhalten MORGENCARD PREMIUM-Inhaber. red

5 % Rabatt

MORGENCARD PREMIUM-Inhaber erhalten 5 % Rabatt. Ausgenommen sind Artikel der Marke Amazon, Prepaid-/Geschenkkarten, DVDs/BluRays, Bücher und die Kundenkarte Plus+. Der Rabatt ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

5 Euro Rabatt Technik-Kurse bei Conrad Electronic Apple iPad iOS Kurs 3D-Drucker – Basiskurs Lötkurs für Anfänger Termine und Buchungen unter kurse.conrad.de/mannheim

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.01.2020