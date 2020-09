Frauen im Vordergrund

Heidelberg/Ludwigshafen.Am 2. Oktober beginnt traditionell zur großen Freude von Musikliebhabern Enjoy Jazz, das Internationale Festival für Jazz und Anderes – so auch in diesem Jahr. Insbesondere in den ersten beiden Wochen setzt das größte Jazzfestival Deutschlands auf die Musik von Solokünstlerinnen oder Ensembles, die von Musikerinnen angeführt werden.

Trompeterin Laura Jurd mit ihrer Formation Dinosaur tritt am 5. Oktober im Rahmen von Enjoy Jazz im Kulturzentrum dasHaus in Ludwigshafen auf. Dinosaur gehören zu jener Generation junger Musiker, die der britischen Jazzcommunity gehörige Impulse versetzt.

Auf der Bühne des Karlstorbahnhofs wird am 8. Oktober Els Vandeweyer zu sehen und hören sein. Die experimentierfreudige belgische Vibraphonistin wird dann in einem Solokonzert ihr Können unter Beweis stellen und das Publikum mit Free Jazz, zeitgenössisch komponierter Musik und Improvisation begeistern. Die niederländische Saxofonistin Tineke Postma wird mit ihrer Kreativität und ihrem Können am 9. Oktober in dasHaus Ludwigshafen überzeugen.

10 % Rabatt Enjoy Jazz Dinosaur, 5. Oktober, 18.30 Uhr dasHaus, Ludwigshafen Els Vandeweyer, 8. Oktober, 20 Uhr Karlstorbahnhof, Heidelberg Tineke Postma, 9. Oktober, 19 Uhr dasHaus, Ludwigshafen red

