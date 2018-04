Frühjahrsfit in unter drei Minuten

Anzeige

Mannheim.Aus verschiedenen Paketen können Autofahrer bei Stars CarWash in der John-Deere-Straße 83 in Mannheim-Lindenhof auswählen. Gründlich, schnell und lackschonend zugleich sind alle drei Pflegeprogramme – Kunden wählen jedoch, ob sie die Karosserie mit Siegel-Goldwachs, Heißwachs oder Schaumwachs verwöhnen möchten.

Seit 2013 betreibt Metin Karabalcik die moderne Waschstraße alleine. Er und sein Team haben auch Unterbodenwäsche und -konservierungen im Angebot. Darüber hinaus werden die Felgen sorgfältig gereinigt. In der über 50 Meter langen Waschstraße werden die Flitzer mit Textillappen perfekt gesäubert. Dabei dauert die Fahrt durch die Profianlage keine drei Minuten.

Gründliche Vorwäsche

Ein besonderer Service bei Stars CarWash ist die Vorwäsche. „So eine Vorwäsche bekommt man in keiner anderen Waschstraße“, ist Karabalcik, der bereits seit seiner Schulzeit 1996 in der Waschstraße arbeitet, überzeugt. Bevor die Fahrzeuge in der eigentlichen Waschstraße mit Textillappen gereinigt werden, erhalten die Flitzer vom fachkundigen Personal eine Vorwäsche bestehend aus Insektenreiniger, Felgenreiniger und Schmutzlöser.