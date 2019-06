Fulminantes Festival

3 Fotos ansehen Jochen Malmsheimer gehört am 7. Juli die Bühne. © VoiceArt

Weinheim.Wie groß Kleinkunst sein kann, will das Festival „Die große Kunst der Kleinkunst“ im Juli im Weinheimer Schlosshof unter Beweis stellen. Gleich drei kulturelle Highlights füllen das Festival-Programm, das die Veranstaltungsagentur VoiceArt zusammengestellt hat.

Los geht’s am Donnerstag, 4. Juli, mit Musik-Kabarett des gefeierten Ensembles „Schöne Mannheims“. Die Sängerinnen und Schauspielerinnen Anna Krämer und Susanne Back, Operndiva Smaida Platais und die vortreffliche Pianistin Stefanie Titus sprengen bei ihren sprühend-witzigen Auftritten sämtliche Ketten der Konventionen, wenn sie offen Einblicke in ihre Phobien gewähren. Das zelebrieren sie anhand von Opernarien, Popsongs und Liedern aus eigener Feder.

Am Freitag, 5. Juli, kommt Veranstalter Franz Kain selbst mit einem Potpourri aus sechs Soloprogrammen auf die Bühne in den historischen Schlosshof. Aber nicht nur das: Mit ihm zusammen bestreiten langjährige Wegbegleiter die kabarettistische Zehn-Jahre-Jubiläumsshow – so lange ist der Spitzklicker nun schon auch als Solo-Kabarettist in der Region unterwegs.

Am Sonntag, 7. Juli, geht es in die nächste Runde. Kabarettist Jochen Malmsheimer tischt die „Dogensuppe Herzogin“ auf, einen „Austopf mit Einlage“. red

10 % Rabatt Schöne Mannheims 4. Juli, 20 Uhr Franz Kain 5. Juli, 20 Uhr Jochen Malmsheimer 7. Juli, 20 Uhr Schlosshof, Weinheim

