Mannheim.APASSIONATA – „Gefährten des Lichts“ gastiert mit einer wundervollen Symbiose aus Reitkunst, Kreativität und künstlerischem Anspruch zum ersten Mal seit neun Jahren wieder in Mannheim. Mit Creative Director Klaus Hillebrecht, Kostümbildnerin Kristina Weiß und Lichtdesigner Rüdiger Benz wird nicht nur an die bisherigen Erfolge angeknüpft, sondern die Inszenierung nochmals auf ein neues Niveau gehoben.

Mit einem mitreißenden Show-Soundtrack, aufwendig gestalteten Kostümen und perfekt auf die Szenen abgestimmten Lichtkompositionen werden die Zuschauer am 16. und 17. Juni in der SAP Arena Teil eines unvergesslichen Erlebnisses. Die inspirierende Story soll die Herzen der Zuschauer berühren und sie in bester APASSIONATA-Manier begeistern.

Die Erinnerungen einer alten Frau an die unglaublichen Begebenheiten ihrer Jugend verleihen der Show ihren Rahmen: Alana wird als junges Mädchen auserwählt, Menschen mit leuchtenden Herzen zu finden – die Gefährten des Lichts – und sie auf der ganzen Welt und in verschiedenen Epochen zu suchen. Alles, um die Erde vor Kälte und der ewigen Dunkelheit zu bewahren. Die bildgewaltigen Szenen in „Gefährten des Lichts“ werden von den schönsten Pferderassen Europas begleitet, die die verschiedenen Kulturen aus der Geschichte verkörpern und zum Leben erwecken. „Es ist eine gemeinsame Reise aller Darsteller mit den Zuschauern.“, freut sich Creative Director Klaus Hillebrecht.