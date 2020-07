Genuss wie im Frankreich-Urlaub

Mannheim.Sich kulinarisch verwöhnen lassen wie im Frankreich-Urlaub – das ist auch in Mannheim möglich. In unmittelbarer Nähe des Wasserturms bietet Raphael Schott in seiner blau-weiß-gefliesten Fromagerie französische Feinkost der Extra-Klasse: exquisite Käse- und Wurstspezialitäten. Von den guten Dingen seines Heimatlandes wählt Raphael Schott nur die besten aus. Außerdem bietet er auch Käse- sowie Wurstplatten an.

Den kulinarischen Schwerpunkt bilden in der Fromagerie La Flamm die rund 80 verschiedenen Käse-Spezialitäten aus Frankreich. Raphael Schott arbeitet mit der Fromagerie Tourrette aus Strasbourg zusammen. Hinzu kommen Wurst, Schinken und Pasteten sowie eine Auswahl an Weinen aus den verschiedenen Regionen Frankreichs.

Die Kunden der Fromagerie La Flamm haben die Möglichkeit den Tag bei einen Glas Wein und einem ausgewählten Käseteller mit Blick auf den Wasserturm und die Christuskirche zu genießen. Neben seinen Köstlichkeiten verkauft Raphael Schott in dem außergewöhnlichen Jugendstil-Ambiente seiner Fromagerie auch Laguiole Messer sowie Pfeffermühle von Peugeot.

5 % Rabatt Fromagerie La Flamm Elisabethstraße 1 68165 Mannheim Telefon: 0621/4 18 73 00 red

