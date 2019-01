Gesund in den Tag starten

Schwetzingen.Wer sich in der Metropolregion umhört und die Stadt Schwetzingen erwähnt, der bekommt drei Begriffe genannt: Schlossgarten, Spargel und Kaffeehaus. Bei seiner Gründung hatte Harald Zimmermann genau den richtigen Riecher, er wollte ein Bistro im französischen Stil kreieren, in dem morgens gefrühstückt werden kann und das mittags und abends Qualität beim Essen bietet, aber eben auch fürs unbeschwerte Ausgehen mit Freunden die beste Adresse ist. Das Kaffeehaus entwickelte sich zu dem Treffpunkt im Rhein-Neckar-Raum. Mit sanften Anpassungen führt Bernd Lehnert dieses bewährte Konzept weiter. Ihm liegt die Qualität bei Speisen und Getränken besonders am Herzen und er hat Lust darauf, sich in die Stadt einzubringen. Deshalb bietet er eine MORGENCARD PREMIUM-Aktion an. Und was passt da besser, als ein schönes, gemütliches Frühstück im neuen Jahr. Da bietet sich nach den Feiertagen was Gesundes an. Beispielsweise das leckere Fitness-Frühstück mit dunklem Nussbrot, Malzkornbrötchen, Laugenknoten und Baguette, dazu kalorienreduzierte Marmelade und Becel, ein Teller mit Parma-Schinken, einer Scheibe von der Putenbrust, Brie, Chaumes und Hüttenkäse verfeinert mit frischen Radieschen, Paprika und Kräutern, arrangiert mit einer Melonenspalte und frischen Früchten nach Jahreszeit und Rührei. red Ein Premium-Bio-Smoothie gratis zum Fitness-Frühstück 9. bis 31. Januar Kaffeehaus Schwetzingen

Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.01.2019