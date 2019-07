Glanzpunkte der Quadratestadt

Mannheim.Wenn die Mannheimer von den Glanzzeiten ihrer Stadtgeschichte sprechen, ist das 18. Jahrhundert sowie die Entwicklung im 19. Jahrhundert von der Barockstadt zur „wilheminischen City“ gemeint.

Der exklusive Spaziergang für MORGENCARD PREMIUM-Inhaber am 25. und 26. Oktober startet mit dem ältesten Teil der Stadtgeschichte, das 18. Jahrhundert. Vorbei geht es am mächtigen Barockschloss, dem kurfürstlichen Hof inklusive den Amouren des Musenfürsten, den Intrigen der Speichellecker, der Akademie der Wissenschaften, der prächtigen Hofkirche – heute „Wunder von Mannheim“ genannt –, sowie Sternwarte, Nationaltheater, Lotteriegebäude und vielem mehr. Zahlreiche prominente Besucher, ob Musiker oder Schriftsteller, gaben sich in Mannheim ein Stelldichein und waren mehr oder weniger gerngesehen. Für die kleinen Leute bedeutete die Glanzzeit zwar Abhängigkeit vom Hofe, aber auch Errichtung von Hospitälern, Krankenwärterschule und Chirurgischer Militärschule. Berufe wie Perücken- und Kammmacher, Sauerkrautverwahrerin und Geflügelrupfer waren gefragt. Es wird ein Spaziergang kreuz und quer durch die Quadratestadt sein, mit vielen Geschichten zum Schmunzeln und Staunen. Begleitet wird der Spaziergang von Heidi Feickert, einer zertiffizierten Gästeführerin. Die Fortsetzung, das 19. Jahrhundert, wird zu weiteren Terminen aufgerollt. red

Ablauf:

Freitag, 25. Oktober

14 Uhr: Start am Ehrenhof des Schlosses, in der Nähe des Eingangs Schlosskirche

circa 16 Uhr: Ende des Spaziergangs

Samstag, 26. Oktober

11 Uhr: Start am Ehrenhof des Schlosses,in der Nähe des Eingangs Schlosskirche

circa 13 Uhr: Ende des Spaziergangs

14 Uhr: Start am Ehrenhof des Schlosses, in der Nähe des Eingangs Schlosskirche

circa 16 Uhr: Ende des Spaziergangs

