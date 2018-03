Glasblasen in der Dorotheenhütte

Anzeige

Wolfach.Glas ist einer der ältesten Werkstoffe der Menschheit. Das wohl älteste Glasstück, das heute zu bewundern ist, ist eine circa 5500 Jahre alte, grünliche Glasperle. Gefunden in einer Begräbnisstätte in Theben.

Nicht ganz so weit reicht die Glasgeschichte im Glasmuseum der Dorotheenhütte zurück. Schaukästen, Vitrinen und Schautafeln bieten einen Streifzug durch rund 2000 Jahre Glasgeschichte: Von der Entwicklung der Schmelztechnik, über die Art und Verbreitung der Rohstoffe, den Weg der Glasherstellung in Europa bis hin zu den Ansiedlungsorten der einst bis zu 100 Schwarzwälder Glashütten. Glasmacherwerkzeuge, alte Glasformen, Teile ausgedienter Hüttenöfen und vieles mehr machen die Glasgeschichte lebendig. Exponate aus der Neuzeit zeigen den heutigen vielfältigen und unverzichtbaren Einsatz von Glas in Medizin und Musik.

Selber Geschick beweisen

In der Dorotheenhütte in Wolfach können die Besucher zuerst den Gläsbläsern und dann beim Schleifen und Gravieren der Gläser zuschauen. Beliebt ist auch das Glasblasen für Besucher, bei dem sich jeder – unter Anleitung natürlich – seine eigene Vase herstellen kann. Am 3. Mai können sich die Teilnehmer der MORGENTOUR ihr individuelles Erinnerungsstück herstellen.