Grease – Das Musical

Mannheim.Grease ist das Musical schlechthin und feiert aktuell 40. Jubiläum des Films und 45. Jubiläum der Theaterproduktion, die ihre Premiere am Broadway hatte und dort mit 3388 Vorstellungen insgesamt siebeneinhalb Jahre lief. Grund genug die Liebesgeschichte zwischen dem coolen Danny (Alexander Jahnke) und der schüchternen Sandy (Veronika Riedl) in einer neuen, modernen Multimedia-Inszenierung am 2. Dezember auf die Bühne des Mannheimer Rosengartens zu bringen.

Alexander Jahnke, der den Danny verkörpert, ist vielen bereits als Zweitplatzierter der 14. DSDS-Staffel begannt. Die Figur der Marty wurde mit Chanelle Wyrsch besetzt, die ebenfalls DSDS-Teilnehmerin und unter den Top sechs der letzten Staffel war.

Das Musical erzählt eine der schönsten Highschool Romanzen, die je die Bühnen dieser Welt erobert haben, brillant begleitet von furiosem Rock’n’Roll und Hits zum Mitsingen und Schwelgen. Songs wie „You’re The One That I Want“, „Summer Nights“ oder „Sandy“ sind längst Evergreens.

Die legendäre Verfilmung, mit der sich John Travolta und Olivia Newton-John als neues Hollywood-Traumpaar mit fetzigen Songs und gefühlvollen Balladen in die Herzen der Zuschauer auf der ganzen Welt sangen, machte Grease zu dem, was es heute ist. Der Soundtrack des Films belegte in den USA zwölf Wochen die Nummer eins, bis Februar 1998 war er 244 Wochen hintereinander in den Top Five der US-Pop-Charts.

Das Musical bietet neben mitreißenden Choreographien und frechen Dialogen auch Party, Spaß, Romantik und eine Hommage an eine Zeit, in der Pferdestärken und glänzendes Chrom so wichtig waren wie der richtige Musikgeschmack. Die komplett neue Inszenierung wird die Originalsongs mit deutscher Übersetzung zeigen, und verspricht ein multimediales Erlebnis, welches heute wie damals den Nerv der Zeit trifft. red

