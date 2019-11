Grimminger’s Christstollen

Mannheim.Weihnachten ohne Christstollen – für die meisten kaum vorstellbar. Das bekannte Gebäck blickt auf eine lange Tradition zurück: Vor gut 700 Jahren wurde irgendwo in Deutschland der erste Stollen aus dem Ofen gezogen. Wichtig am Stollen ist die dicke weiße Puderzuckerschicht, denn sie symbolisiert die weißen Tücher, in welche das Christuskind nach seiner Geburt in Bethlehem gewickelt wurde. Somit ist also der Stollen das Symbol für das Christuskind. Die Bäcker der Neckarstadt sind stolz auf ihre Tradition. Ihre Hymne wurde schon um die Jahrhundertwende mit Inbrunst gesungen: „Mir sin die Bäcker vun iwwerm Neckar, mir stemmen die Salzweck mit äner Hand.“ In diesen Text stimmte wohl auch Joseph Grimminger ein, als es ihn 1907 nach Mannheim verschlug.

Bäckerei ist Handarbeit und Konditorenkunst ebenfalls. Der Hefezopf wird von Hand geflochten und beim Wasserweck die charakteristischen Kerben von Hand eingedrückt. Der Christstollen aus dem Hause Grimminger wird aus feinen Mandeln, Vanille, Zitronat, edlen Gewürzen, frischer Markenbutter und einem speziell gemahlenen Mehl zubereitet. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.11.2019