Große Namen bei Enjoy Jazz

Mannheim/Heidelberg.Im Zwiegespräch erlebt das Publikum am 9. November in der Alten Feuerwache in Mannheim Jason Moran und Archie Shepp. Dieses Zusammentreffen der beiden Solisten dürfte einer der Höhepunkte von Enjoy Jazz sein. Es gibt wohl kaum einen vielseitiger interessierten Solisten als Jan Garbarek, der am 10. November in der Stadthalle Heidelberg zu Gast ist. Und kaum einen, der dabei einen so einprägsamen Ton entwickelt hat. Die menschliche Stimme sei sein Ideal, sagt er. Das Saxofon ist der Verstärker dieser ureigenen Stimme. Tord Gustavsen tritt am 15. November wieder mit einem Trio beim Enjoy Jazz Festival im Engelhorn Mannheim auf. Sein aktuelles Album bietet einen Dialog zwischen eigenen Kompositionen, Chorälen von Johann Sebastian Bach und norwegischen Kirchenliedern. red 10 % Rabatt Jason Moran und Archie Shepp 9. November, 20 Uhr Alte Feuerwache, Mannheim Jan Garbarek 10. November, 20 Uhr Stadthalle Heidelberg Tord Gustavsen 15. November, 21 Uhr Engelhorn, 5. Etage, Mannheim Verlosung je 1x2 Karten Einsendeschluss: 30. Oktober 2018 Stichwort: jeweilige Veranstaltung

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.10.2018