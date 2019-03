Großer Ticket-Spartag für das Mannheimer Capitol

Mannheim.Den 4. April sollten sich kulturinteressierte Inhaber der MORGENCARD PREMIUM vormerken: Denn nur an diesem Tag erhalten sie 50 Prozent Rabatt auf 17 aus- gesuchte Vorstellungen im Capitol. Das Angebot gilt für folgende Veranstaltungen:

Der Storb am 12. April: Der Storb überzeugt durch seine treffsicheren Gags und Schnelligkeit.

Marlene – The Concert Of Her Life am 13. April: Verwandlungskünstler Chris Kolonko singt sich von einer Lebenssituation „der Dietrich“ zur nächsten.

Alex Diehl am 14. April: Echte Instrumente, Verstärker und ein analoges Aufnahmeverfahren bestimmen den Sound von Musiker Alex Diehl.

I Want It All am 25. April: Die unverwechselbare Musik der legendären Rockband Queen und die Geschichte, die auf der Bühne erzählt wird, reißt das Publikum mit.

Andreas Martin Hofmeir & Band am 28. April: Mit ihrem bisherigen Programm „Brazilian Night“ entführen sie das Publikum für einen verträumten und humorvollen Abend nach Südamerika.

Kleinkunstpreis Baden-Württemberg am 30. April: Der Kleinkunstpreis Baden-Württemberg geht an das musikalische Trio „Berta Epple“, den Zauberkünstler „ZINK!“ sowie die Band „HISS“. Der Förderpreis geht an Comedian Nikita Miller.

Broadway Nights am 6. Mai: Broadway Nights nimmt das Publikum mit auf eine Zeitreise durch die Musical-Geschichte.

Plaisir & Poesie am 9. Mai: Joana und Susanne Back widmen sich den vielen Facetten des Femininen. Als Gast wird Pe Werner die Künstlerinnen unterstützen.

Lange Nacht der Stimmen am 10. Mai: Das hauseigene Vocal Ensemble All4Music lädt sich Jelly Fox und As Far As Low zur „Langen Nacht der Stimmen“ ein.

Songs From Above am 13. Mai: Mit Würde und Hochachtung wird herausragender Poplegenden gedacht, die in ihrem musikalischen Werk unsterblich bleiben.

Sweet am 16. Mai: Sweet gelangen rund 34 Nummer Eins Kracher und zeitlose Welthits.

Im weißen Rössl am 18. Mai: Eine abwechslungsreiche Dramaturgie, wunderbare Musik, eine einfallsreiche Inszenierung und abrupte Stilwechsel – so ist das Mannheimer Rössl.

Serdar Somuncu am 27. Mai: „Die Blaue Stunde“ mit Serdar Somuncu ist genau die Art von spezieller „Lebenshilfe“, auf die die Welt gewartet hat.

Deep Blue Something am 28. Mai: Die Rockband Deep Blue Something steht mit ihren Hits wie „Breakfast at Tiffany’s“ am 28. Mai auf der Bühne des Mannheimer Capitols.

Hair am 6. Juni: Das „Zeitalter des Wassermanns“ provozierte die Elterngeneration und forderte „Das Recht, anders sein zu dürfen“.

„Hinterm Horizont“ am 7. Juni: Die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz wird zusammen mit Musikern aus dem Capitol ein Konzert spielen, das das „deutscheste aller Themen“ aus ganz verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet.

Mirja Boes am 15. Juni: Mirja macht jetzt den „Howie“ und geht auf ihre wahrscheinlich definitiv wirklich allerletzte Abschiedstour.

