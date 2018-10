Großer Ticket-Spartag im Mannheimer Capitol

Mannheim.Den 18. Oktober sollten sich kulturinteressierte Inhaber der MORGENCARD PREMIUM vormerken: Denn nur an diesem Tag erhalten sie 50 Prozent Rabatt auf 15 ausgesuchte Vorstellungen im Capitol. Das Angebot gilt für folgende Veranstaltungen:

Hair am 24. Oktober: Das „Zeitalter des Wassermanns“ provozierte die Elterngeneration, protestierte gegen überkommene Hierarchien, Rassismus und Militarismus und forderte unverhohlen ein elementares Menschenrecht: „Das Recht, anders sein zu dürfen.“

Stephan Sulke am 25.Oktober: Stephan Sulke ist witzig, leicht melancholisch und verschmitzt wie zu seinen großen Zeiten in den 70er- und 80er-Jahren, als er auch einen Deutschen Schallplattenpreis als „Künstler des Jahres“ einheimste

Dead Men’s Poetry am 1. November: Viele Sängerinnen und Sänger sind im letzten Jahr viel zu früh gestorben. Dieses Konzert setzt ihnen ein musikalisches Denkmal und hält die Erinnerung an ihr musikalisches Vermächtnis wach.

Caveman vom 2. bis 4. November: Auch im digitalen Zeitalter hilft dem modernen Höhlenmann eine Erkenntnis: „Männer sind Jäger und Frauen sind Sammlerinnen“. Tatsächlich: Frauen sammeln heute eben Likes statt Beeren. Die Männer dagegen jagen aktuell eher Highscores.

Thomas Borchert und Navina Heyne am 5. November: Es braucht zwei, um sich zu streiten. Es braucht zwei, um sich zu verbünden. Es braucht zwei, um sich zu lieben. Zwei braucht es auch für eine große Musical-Nummer.

Karl Drais am 8. November: In Mannheim sitzt ein junger Erfinder und versucht seinen Platz zwischen übersprudelndem Ideenreichtum und engstirniger Bürokratie zu festigen und findet dabei, scheinbar zufällig, die Lösung für eine Fortbewegung ohne Pferde: die Laufmaschine.

Kavanian und Nachtsheim am 9. November: In ihrem neuen Programm widmen sie sich den wahren Helden der Zeit. Über geheime Quellen wurden ihnen bislang unbekannte Geschichten zukommen gelassen, die einem ganz neuen Blicke auf das Thema „Helden“ ermöglichen.

Truck Stop am 12. November: Die Band hat stets gewusst, wo sie hingehört: Auf die Bühne und zu ihren Fans, die ihr immer treu geblieben sind.

Helen Schneider am 16. November: Kaum einer Künstlerin gelingt es mit solch spielerischer Leichtigkeit, sich immer wieder aufs Neue zu präsentieren.

Körner am 20. November: Eingängige Melodien, emotionale Texte, eine Stimme, die ins Herz trifft: Das ist neue deutsche Pop-Poesie.

Philip Simon am 25. November: In seinem Programm „Meisenhorst“ führt der niederländisch-deutsche Kabarettist vor, dass im Grundgesetz mehr Zündstoff steckt als Progression in bundesdeutschen Köpfen.

Im weißen Rössl am 26. November: Eine abwechslungsreiche Dramaturgie, wunderbare Musik, eine schräge und einfallsreiche Inszenierung und abrupte Stilwechsel – so hat Joerg Steve Mohr das Mannheimer Rössl gestaltet.

Falk & Sons am 1. Dezember: Ein spannendes, interaktives Familienkonzert mit Songs und Grooves aus drei Jahrhunderten, bei dem auch die Stimmbänder und Lachmuskeln der Zuhörer gerne strapaziert werden.

Dave Davis am 6. Dezember: Davis interagiert verblüffend spontan mit dem Publikum und zeigt ihm in gewieftem Wort und geschmeidigem Gesang seine Einzigartigkeit.

Lisa Fitz am 14. Dezember: Lisa Fitz muss ran – eine Frau, die sagt und singt, was sie denkt. Laut. Mit Verve. Mit Witz. Mit Haltung.

