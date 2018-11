Großes Abenteuer mit dem Dschungelbuch

BENSHEIM/MANNHEIM.Turbulente Dschungel-Action über Freundschaften, die Grenzen überwinden: Im energiegeladenen Musical „Dschungelbuch“ erwacht der Urwald zum Leben. Mogli und seine tierischen Freunde nehmen am 26. Januar 2019 im Parktheater Bensheim und am 9. März 2019 im Rosengarten Mannheim Klein und Groß mit auf eine abenteuerliche Reise. Bestens ausgebildete Musical-Darsteller bringen dank mitreißender Songs, temporeicher Choreographien und witziger Dialoge Leben in den Urwald. Mit einem farbenfrohen Bühnenbild und eindrucksvollen Kostümen entsteht die prachtvolle Dschungelwelt. Die bunte Reise durch den geheimnisvollen Urwald wird mit Licht- und Nebeleffekten stimmungsvoll in Szene gesetzt. red 20 % Rabatt Dschungelbuch – Das Musical 26. Januar 2019, 11 und 15 Uhr Parktheater Bensheim 9. März 2019, 15 Uhr Rosengarten, Mannheim Verlosung 4x2 Karten Für den 26. Januar 2019 Einsendeschluss: 28. November 2018 Stichwort: Dschungelbuch

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.11.2018