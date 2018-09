Großes Science Fiction Treffen in Speyer

Speyer.Das große Science Fiction Treffen findet am 29. und 30. September im Technik Museum Speyer statt. Mit dabei sind zahlreiche Star Wars, Star Trek, Comic oder Anime und Manga Fans, die sich in ihren bunten und kunstvollen Kostümen präsentieren. Auf dem diesjährigen Programm stehen wieder Opening Shows, Autogrammstunden mit Ehrengästen, Vorträge, Lichtschwert Vorführungen, Kostümparaden, Infostände und Händler. Informationen gibt es unter www.technik- museum.de/scifi. Neu in diesem Jahr ist die Fan Car Area. Zu sehen ist dort unter anderem K.I.T.T. aus der 80er Kultserie Knight Rider. red Verlosung 10x2 Tageskarten Science Fiction Treffen 29. und 30. September, 9 bis 18 Uhr Technik Museum Speyer Einsendeschluss: 18. September 2018 Stichwort: Science Fiction Treffen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.09.2018