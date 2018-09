Händels Oratorium „Israel in Egypt“

© Ingo Rückauer

Mannheim.Die Melanchthonkantorei Mannheim führt am Sonntag, 21. Oktober, in der Christuskirche das Oratorium „Israel in Egypt“ von Georg Friedrich Händel auf. Es stellt neben dem „Messias“ das wohl meist gespielte Oratorium Händels dar. In einer dramatischen Bilderfolge skizziert Händel das Schicksal des Volkes Israel: die Knechtung der Israeliten unter ägyptischer Sklaverei, Gottes Strafgericht über die Ägypter, Rettung aus der Bedrängnis und schließlich der Einzug in das gelobte Land. Der Chor trägt in der Rolle des Volkes Israel die Handlung. Weiterhin wirken mit: sechs Gesangssolisten und das Barockorchester „Neumeyer-Consort “. red 10 % Rabatt Israel in Egypt 21. Oktober 2018, 17 Uhr Christuskirche, Mannheim

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.09.2018